Разработан первый беспилотный "КАМАЗ"

Грузовой автомобиль под названием КамАЗ-5490 NEO оборудовали системой компьютерного зрения, с помощью которого грузовик может анализировать различные объекты, например людей, животных, а также ограждения и разметку. Более того, автомобиль может объезжать препятствия, путем самостоятельного перерасчета маршрута.

Для обеспечения автономного вождения, новинку оснастили рядом датчиков, в числе которых радары, лидары, а также система позиционирования. Отмечается, что на данный момент грузовик планируется использовать только для перевозки внутри промышленных объектов, не выпуская его на дороги общего пользования.