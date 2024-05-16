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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 22:58
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Разработан быстрый метод синтезирования тонких пленок для гибкой электроники

С использованием импульсного излучения
Ученые из университета Гонконга совершили прорыв в области гибкой электроники, разработав сверхбыстрый и недорогой способ синтезирования тонких пленок. Тонкие пленки являются основой многих современных электронных устройств, таких как солнечные батареи, дисплеи и датчики. Однако традиционные методы их производства часто требуют высоких температур, что ограничивает их применение с гибкими материалами, которые не выдерживают сильного нагревания.
Разработан быстрый метод синтезирования тонких пленок для гибкой электроники
© Carlos Irineu da Costa

Новый метод, разработанный гонконгскими учеными, использует импульсное излучение для нанесения тонких пленок на сверхнизких температурах. Это открывает широкие возможности для создания легких, гибких и дешевых электронных устройств. Такие устройства могут найти применение в носимой электронике, например, в фитнес-браслетах и медицинских патчах. Кроме того, тонкие пленки, полученные новым методом, обладают отличными оптоэлектронными свойствами, что делает их перспективными для высокоскоростных систем связи и оптической обработки сигналов.

По словам руководителя исследования профессора Джонни Хо, этот метод устраняет ограничения традиционных технологий и делает тонкие пленки более доступными для практического применения. Исследователи также обнаружили, что тепловые свойства гибких подложек могут влиять на характеристики получаемых пленок. Это открывает путь к созданию детекторов с широким диапазоном чувствительности.

Разработан быстрый метод синтезирования тонких пленок для гибкой электроники
© Nature Communications (2024)
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#разработка
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#исследование