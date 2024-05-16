Разработан быстрый метод синтезирования тонких пленок для гибкой электроники

Новый метод, разработанный гонконгскими учеными, использует импульсное излучение для нанесения тонких пленок на сверхнизких температурах. Это открывает широкие возможности для создания легких, гибких и дешевых электронных устройств. Такие устройства могут найти применение в носимой электронике, например, в фитнес-браслетах и медицинских патчах. Кроме того, тонкие пленки, полученные новым методом, обладают отличными оптоэлектронными свойствами, что делает их перспективными для высокоскоростных систем связи и оптической обработки сигналов.

По словам руководителя исследования профессора Джонни Хо, этот метод устраняет ограничения традиционных технологий и делает тонкие пленки более доступными для практического применения. Исследователи также обнаружили, что тепловые свойства гибких подложек могут влиять на характеристики получаемых пленок. Это открывает путь к созданию детекторов с широким диапазоном чувствительности.