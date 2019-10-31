Разработан дрон, который не требует регистрации в России

Тем не менее, для полноценного использования устройства в России, нужно иметь разрешение от властей, Росавиации, а также сертификат на авиаполеты от Минтранса. Известно, что Mavic Mini оснащен 12 МП камерой на трехосевом стабилизаторе, с помощью которой можно записывать видео с разрешением 2,7K с 30 кадрами в секунду либо 1080p с 60 кадрами в секунду. Сообщается, что камера также обладает фоторежимом, разрешение которого составляет 4000х3000 пикселей. Новый беспилотник компании может разгоняться до 13 метров в секунду, а время полета от одного заряда составляет 30 минут.