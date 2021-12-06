Разработан дрон с когтями как у птиц

Идея оснащения дрона когтями пришла инженерам в голову во время проработки вопроса приземления дронов на ветки. Впоследствии им удалось реализовать нестандартный квадрокоптер, оборудованный когтями на манер птичьих. В качестве эталона были взяты попугаи. Так, специалисты сперва изучили алгоритм, а потом и создали механические ноги и когти.

Отметим, что SNAG обладает механическими ногами, что позволяет ему приземляться на ветки различных форм и текстур, не теряя при этом равновесие. Ученые продолжают работу над роботом, однако посмотреть, что у них получилось на данный момент, можно уже сейчас, благодаря опубликованному видео. Посмотреть его можно ниже.