Наука и технологии
Сегодня 14:38
Разработан экспресс тест для определения срока службы батареи
Данная технология должна оказаться крайне полезной при производстве электромобилей
В сети появилась информация о том, что ученым из Уорикского университета в Великобритании удалось разработать новейший и крайне быстрый метод тестирования срока службы батарей. Причем благодаря данному методу многие производители в дальнейшем смогут повторно использовать большинство батарейных блоков.
Исследователи создали новейшую быструю систему не только для тестирования, но и для увеличения потенциального срока службы отработанных батарей для электромобилей. Таким образом они намерены в дальнейшем определять возможность повторного использования данных батарей либо же принимать решение об их переработке или утилизации.
”Второй срок службы батарей улучшает как экологическую, так и экономическую ценность, которую мы извлекаем из наших ресурсов”, — рассказал соавтор исследования Дэвид Гринвуд.