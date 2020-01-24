Разработан экспресс тест для определения срока службы батареи

Исследователи создали новейшую быструю систему не только для тестирования, но и для увеличения потенциального срока службы отработанных батарей для электромобилей. Таким образом они намерены в дальнейшем определять возможность повторного использования данных батарей либо же принимать решение об их переработке или утилизации.

”Второй срок службы батарей улучшает как экологическую, так и экономическую ценность, которую мы извлекаем из наших ресурсов”, — рассказал соавтор исследования Дэвид Гринвуд.