Наука и технологии
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Разработан электровелосипед, способный проехать 200 км от одного заряда
Правда, при езде в гору он все же проезжает меньшие расстояния
В сети появилась информация о том, что ирландская компания Modmo разработала новый электровелосипед, способный проехать на одном заряде до 200 км.
Добиться этого удалось благодаря тому, что компания-производитель разработала для велосипеда Saigon раму из алюминиевого сплава 6061, а также установила на него съемную батарею на 18,5 Ач. Именно сочетание общей “легкости” велосипеда — его вес составляет всего лишь 13,9 кг — и емкой батареи позволяют ему проезжать от одного заряда значительные расстояния.
Но производитель отмечает, что подобные результаты достижимы лишь в случае езды на ровной местности — как только пользователь решит ехать в гору, заряда сразу же будет хватать на куда меньшие расстояния.