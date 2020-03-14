Разработан электровелосипед, способный проехать 200 км от одного заряда

Добиться этого удалось благодаря тому, что компания-производитель разработала для велосипеда Saigon раму из алюминиевого сплава 6061, а также установила на него съемную батарею на 18,5 Ач. Именно сочетание общей “легкости” велосипеда — его вес составляет всего лишь 13,9 кг — и емкой батареи позволяют ему проезжать от одного заряда значительные расстояния.

Но производитель отмечает, что подобные результаты достижимы лишь в случае езды на ровной местности — как только пользователь решит ехать в гору, заряда сразу же будет хватать на куда меньшие расстояния.