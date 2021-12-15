Разработан гибкий аккумулятор, который можно мыть

На сайте организации говорится о том, что разработан новый аккумулятор для носимых устройств будущего. Базируется он на смене твердых компонентов в оболочке аккумуляторов на эластичные и запаивании их в гибкий полимер. Сама батарея в конечном итоге имеет в составе ультратонкие слои полимеров, внедренные в корпус. Особенностью данной разработки является то, что батарея может принимать любую форму, а также защищать аккумулятор от взаимодействия с водой.

Сообщается, что гибкость и водоустойчивость аккумулятора были проверены учеными с помощью стиральной машины. Так, было осуществлено 39 циклов стирки в бытовых и промышленных стиральных машинах. В результате было доказано, что прототип аккумулятора остался в целом состоянии.