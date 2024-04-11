Разработан гибридный дрон, способный прыгать и летать

Робот представляет собой гибрид из квадрокоптера и пневматической пружины, прикрепленной к нижней стороне корпуса. Этот необычный механизм позволяет роботу прыгать, а также выполнять полеты, что существенно расширяет его возможности и применение.

Добавление пружинной ноги позволило увеличить время полета робота, а также его грузоподъемность. Он способен не только делать вертикальные прыжки, но и перемещаться по неровной местности, а также выполнять горизонтальные прыжки, что делает его универсальным инструментом для различных задач.

Исследователи видят для робота множество применений: от мониторинга дикой природы и помощи в поиске выживших в чрезвычайных ситуациях до использования на фермах для проверки почвы и уровня влажности.