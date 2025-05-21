Разработан ИИ-ассистент по кибербезопасности

Т-банк представил первого в России искусственного помощника по информационной безопасности Safeliner, который поможет компаниям быстрее и надёжнее защищать свои продукты от киберугроз. По данным кредитной организации, внедрение этой технологии позволит группе «Т-технологии» экономить более 1 миллиарда рублей в год. Safeliner оптимизирует код ещё на этапе разработки, предотвращая появление уязвимостей и снижая нагрузку на команды разработчиков.

Ассистент работает в среде GitLab и использует встроенные языковые модели для анализа и улучшения кода. Все процессы проходят внутри корпоративного контура, без обращения к внешним API и сторонним сервисам, что делает решение безопасным и автономным. По словам Дмитрия Гадаря, руководителя департамента информационной безопасности Т-банка, Safeliner реализует подход shift-left, исправляя уязвимости сразу при написании кода, что минимизирует риски и снижает необходимость отвлекать разработчиков на вопросы безопасности.

В дальнейшем банк планирует предложить Safeliner другим компаниям. Несколько партнёров уже тестируют продукт, отмечая его эффективность в сокращении расходов на устранение уязвимостей и повышении скорости реакции на угрозы. Этот инструмент может стать ключевым для обеспечения безопасности в IT-индустрии, где из-за высокой загруженности и дефицита специалистов часто упускаются критические детали.