Разработан ИИ для точной диагностики опухолей головного мозга

Инструмент использует глубокое обучение и данные стандартной магнитно-резонансной томографии для обеспечения более точной диагностики, превосходящей традиционные методы.

DISCERN позволяет автоматизировать классификацию опухолей, учитывая их различия на основе пространственной и временной информации. Исследование продемонстрировало точность инструмента на 78%, превосходя традиционные методы. Этот подход может значительно сократить необходимость нейрохирургических вмешательств для окончательного диагноза, что положительно скажется на качестве жизни пациентов.

Исследователи подчеркнули, что DISCERN не заменяет работу врачей, но предоставляет им удобный инструмент для принятия медицинских решений, таких как определение типа хирургического вмешательства. Подход также обеспечивает более быстрый анализ изображений МРТ и может быть важным шагом в направлении более эффективной диагностики злокачественных опухолей головного мозга.