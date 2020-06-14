Разработан инструмент, эффективно определяющий deepfake-видео

Сообщается, что данная разработка стала одной из лучших, представленных в конкурсе. Более того, она и стала победителем, поскольку продемонстрировала эффективное обнаружение deepfake-видео в 82% случаев.

Известно, что корпорация вложила в данный конкурс порядка 10 млн долларов, наняв для реализации роликов более 3,5 тыс актеров. Участниками конкурса стали 2 тыс человек, которые разработали около 35 тыс моделей. По словам представителей компании, менее удачные были точны на 50%, тогда как остальные были точны вплоть до 80%.