Разработан искусственный интеллект для обновления статей в Википедии

Так как глобальная энциклопедия содержит в себе миллионы различных статей, само собой, их своевременное исправление является достаточно сложной задачей. Именно для решения данной проблемы ученые из MIT и создали свой искусственный интеллект. Он, к слову, способен автоматически исправлять фактические несоответствия, встречающиеся в статьях, опубликованных в Википедии, а также заниматься их обновлением. Благодаря появлению подобной системы, удастся сократить как время, так и усилия, которые тратят люди на выполнение данных рутинных задач вручную.

По словам разработчиков ИИ, в будущем их технология будет способна самостоятельно искать и исправлять встречающиеся в статьях ошибки.