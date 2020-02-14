Наука и технологии
Сегодня 11:41
Разработан искусственный интеллект для обновления статей в Википедии
В дальнейшем он же будет заниматься поиском и исправлением ошибок в статьях
На сайте Массачусетского технологического университета появилось упоминание новейшей разработки инженер университета. Они создали совершенно новый искусственный интеллект, который способен в автоматическом режиме обновлять и исправлять устаревшие статьи в Википедии.
Так как глобальная энциклопедия содержит в себе миллионы различных статей, само собой, их своевременное исправление является достаточно сложной задачей. Именно для решения данной проблемы ученые из MIT и создали свой искусственный интеллект. Он, к слову, способен автоматически исправлять фактические несоответствия, встречающиеся в статьях, опубликованных в Википедии, а также заниматься их обновлением. Благодаря появлению подобной системы, удастся сократить как время, так и усилия, которые тратят люди на выполнение данных рутинных задач вручную.
По словам разработчиков ИИ, в будущем их технология будет способна самостоятельно искать и исправлять встречающиеся в статьях ошибки.