Разработан искусственный интеллект, не подчиняющийся человеку

Так, по словам исследователя из MIT Антонио Торральбы, инструмент имеет “строгую индивидуальность”, из-за чего вполне может отказаться выполнять действия, если посчитает, что они не подходят для изображения.

”Все приложения для рисования следуют инструкциям пользователей, но наше может решить не рисовать ничего, если человек пытается поместить объект в невозможное положение. Это инструмент для рисования со строгой индивидуальностью и он открывает окно, которое позволит понять, как генеративные состязательные нейросети представляют визуальный мир”, — заявил Антонио Торральба.

То, как приложение выполняет свою работу, можно посмотреть на отдельном сайте, созданном исследователями. Пока Paint Studio работает лишь с уже загруженными картинками низкого качества, а рисовать может лишь ограниченным количеством инструментов: травой, небом, облаками, кирпичами, деревьями, дверьми и куполами.