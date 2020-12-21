Разработан карманный аппарат УЗИ, подключаемый к смартфону

По словам разработчиков, устройство способно проработать более часа в непрерывном режиме сканирования на одной литий-ионной батарее. При этом девайс получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67, что также позволяет использовать его в самых экстремальных условиях.

Портативный УЗИ можно соединить со смартфоном через приложение, при этом на выбор есть четыре вида диагностики: сердца, лёгких, брюшной полости и репродуктивных органов. Разработчики также добавили функцию сохранения данных на телефон или удалённый сервер. Что же касательно цены устройства, то оно предоставляется по подписке — 99 долларов или 7,3 тыс рублей в месяц.