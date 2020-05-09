Разработан материал для 3D принтера, который увеличивается после печати

Таким образом, по словам ученых из Университета Калифорнии, если раньше размер 3D-объектов был ограничен размерами принтеров, то сейчас подобная “помеха” будет устранена. И там, где раньше при производстве крупных изделий приходилось скреплять вместе более мелкие конструкции, сейчас можно будет создать объект, который сможет увеличиться после окончания 3D-печати.

Больше всего, по мнению создателей, новый материал сможет быть полезен в таких областях, как архитектура, космос, энергетика и биомедицина. Помимо этого, легкую пену из смолы можно будет использовать и при производстве плавучих устройств. ”Мы не в первый раз видим, как 3D-принтеры производят пенопластовые объекты, которые меняют свою форму. Но пока никто не мог достичь настолько сильного изменения размеров”, — добавили авторы исследования.