Разработан метод для быстрого выявления новых штаммов инфекций

Подход основывается на реальном времени мониторинга, что позволяет не только выявлять новые варианты инфекций, но и прогнозировать, как они будут распространяться среди населения. В отличие от существующих систем, этот метод автоматизирует процесс, устраняя необходимость в экспертной оценке для определения новых вариантов заболевания.

Ученые считают, что этот метод будет особенно полезен для стран с ограниченными ресурсами, так как для его работы требуется всего несколько образцов, взятых у зараженных людей. Использование данной техники может значительно улучшить разработку вакцин и выбор методов лечения, позволяя оперативно реагировать на возникновение новых опасных штаммов.

В ходе тестирования метода ученые выявили три новых штамма бактерии Bordetella pertussis, вызывающей коклюш, которые ранее оставались не замеченными. Этот метод также использовался для изучения штаммов Mycobacterium tuberculosis, выявив два новых варианта, устойчивых к антибиотикам.