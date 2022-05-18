Разработан метод оплаты покупок с помощью улыбки

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Разработан метод оплаты покупок с помощью улыбкиЗвучит как что-то из области научной фантастики
За последние несколько лет бесконтактные платежи стали неотъемлемой частью множества людей по всему миру. И вот, одна из платёжных систем сделала следующий шаг в упрощении данного процесса.
Речь идёт о Mastercard, которая представила свой свежий проект — Biometric Checkout Program. Его суть заключается в предоставлении пользователю возможности оплачивать покупки без необходимости лезть в карман за картой или смартфоном.
Вместо этого ему предлагается воспользоваться биометрическими данными: улыбнуться на камеру или провести рукой над сканером для подтверждения транзакции.
Что интересно, свежая разработка уже сейчас создаётся с прицелом на использование в магазинах любого размера. Первый же пилотный проект по внедрению Biometric Checkout Program будет запущен на этой неделе в Бразилии.