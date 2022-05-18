Разработан метод оплаты покупок с помощью улыбки

Речь идёт о Mastercard, которая представила свой свежий проект — Biometric Checkout Program. Его суть заключается в предоставлении пользователю возможности оплачивать покупки без необходимости лезть в карман за картой или смартфоном.

Вместо этого ему предлагается воспользоваться биометрическими данными: улыбнуться на камеру или провести рукой над сканером для подтверждения транзакции.

Что интересно, свежая разработка уже сейчас создаётся с прицелом на использование в магазинах любого размера. Первый же пилотный проект по внедрению Biometric Checkout Program будет запущен на этой неделе в Бразилии.