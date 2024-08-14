Разработан миниатюрный прибор для навигации в условиях отсутствия спутников

Ключевым элементом новой разработки стал кремниевый фотонный модулятор, который управляет светом на микрочипе. Этот компактный компонент заменяет громоздкие лазерные системы и обеспечивает точность измерений, необходимую для навигации в условиях, где GPS недоступен.

Ученые уверены, что квантовый «компас» найдёт применение не только в навигации, но и в других областях, таких как ЛИДАР, квантовые вычисления и оптические коммуникации.