Разработан миниатюрный прибор для навигации в условиях отсутствия спутников

Опубликовано 14 августа 2024, 03:45
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Разработан миниатюрный прибор для навигации в условиях отсутствия спутниковНа основе квантовой технологии
Ученые из Национальной лаборатории Сандия разработали точный датчик, способный заменить GPS в навигации. Созданное устройство основывается на квантовой технологии, которая измеряет ускорение с высокой точностью. В отличие от традиционных систем, новый датчик стал значительно меньше и дешевле, что делает его доступным для широкого использования.
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Ключевым элементом новой разработки стал кремниевый фотонный модулятор, который управляет светом на микрочипе. Этот компактный компонент заменяет громоздкие лазерные системы и обеспечивает точность измерений, необходимую для навигации в условиях, где GPS недоступен.
Ученые уверены, что квантовый «компас» найдёт применение не только в навигации, но и в других областях, таких как ЛИДАР, квантовые вычисления и оптические коммуникации.