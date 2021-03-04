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Наука и технологии
Сегодня в 09:02

Разработан мягкий робот для изучения глубоких частей океана

Он выдерживает экстремальное давление на дне самой глубокой океанской впадины
Ученые, вдохновившись рыбами, разработали мягкого робота для изучения глубоких частей океана. Устройство автономно и способно выдерживать экстремальное давление на дне самой глубокой океанской впадины.

Так, согласно данным исследователей, робот способен функционировать в Марианской впадине, самой глубокой части океана. Отмечается, что обычные подводные роботы нуждаются в водонепроницаемых кожухах из металлических материалов для того, чтобы выдерживать высокое давление в глубинах океана. Однако в новом роботе все хрупкие электронные детали интегрированы и распределены в мягком силиконе, за счет чего ему не нужен устойчивый к давлению корпус.

Изначально работу робота проверяли в камере с водой под давлением, затем же его испытали в озере на глубине 70 метров, в котором он свободно плавал, развив скорость 3,16 сантиметра в секунду. Впоследствии его также испытали в Южно-Китайском море на глубине около 3200 метров и наконец в Марианской впадине.

Автор: Лилик Ми