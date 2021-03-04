Разработан мягкий робот для изучения глубоких частей океана

Так, согласно данным исследователей, робот способен функционировать в Марианской впадине, самой глубокой части океана. Отмечается, что обычные подводные роботы нуждаются в водонепроницаемых кожухах из металлических материалов для того, чтобы выдерживать высокое давление в глубинах океана. Однако в новом роботе все хрупкие электронные детали интегрированы и распределены в мягком силиконе, за счет чего ему не нужен устойчивый к давлению корпус.

Изначально работу робота проверяли в камере с водой под давлением, затем же его испытали в озере на глубине 70 метров, в котором он свободно плавал, развив скорость 3,16 сантиметра в секунду. Впоследствии его также испытали в Южно-Китайском море на глубине около 3200 метров и наконец в Марианской впадине.