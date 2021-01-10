Разработан небольшой имплант для похудения

Сам имплант представляет из себя веслообразное устройство с микроскопическими светодиодами на наконечнике и спиральной антенной и микрочипами в основании. Благодаря такой конструкции имплант может захватывать входящие радиоволны и использовать их в качестве электрического тока, который питает светодиоды.

В ходе операции имплант устанавливают в желудок, помещая его рядом с окончаниями блуждающего нерва. С помощью этого нерва мозг передает сигналы различным органам, в числе которых и ответственные за пищеварение.

Механизм работы прибора устроен следующим образом: внешний передатчик проецирует радиосигнал необходимой частоты, а имплант принимает радиоволны, что впоследствии приводит к загоранию микро-светодиодов. Таким образом, свет стимулирует нервные окончания, что вызывает в мозгу ощущение сытости, соответственно, человек начинает меньше есть.