Разработан носимый датчик для точного мониторинга дыхания

Исследования, проведенные университетами Ноттингема, Саутгемптона и госпиталем Саутгемптона при участии компании Zelemiq Ltd, показали, что устройство способно непрерывно отслеживать частоту дыхания с точностью до двух вдохов в минуту. Такой мониторинг позволяет своевременно обнаружить изменения в дыхательной активности, которые могут быть первыми признаками ухудшения состояния при различных заболеваниях, включая сепсис и COVID-19.

Основным преимуществом новинки является то, что оно неинвазивно и не вызывает дискомфорта, в отличие от существующих методов, таких как использование масок или грудных повязок. Устройство под названием «Pneumorator» использует сенсоры для измерения изменений, связанных с расширением грудной клетки или изменениями в составе легких.

Это устройство можно будет подключить к смартфону или планшету, чтобы медицинская команда могла оперативно отслеживать данные и получать раннее предупреждение о состоянии пациента.