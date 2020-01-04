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Разработан новый активированный уголь для очистки воды от металла

Он снижает повышенный уровень железа до нормальных показателей
Российским ученым, в сотрудничестве с международной группой ученых, удалось разработать уникальный активированный уголь, который способен эффективно очищать водные ресурсы станций водоснабжения. Так, модифицированное вещество может из воды, богатой железом, образовать пригодную для дальнейшей эксплуатации воду.

Отметим, что превышение в питьевой воде показателей железа может негативно сказаться на организме человека. Так, данный металл может спровоцировать не только болезни почек и печени, но и увеличить шансы развития повреждений тканей при инсультах. Кроме того, богатая железом вода также негативно влияет и на водопроводные трубы, стимулируя рост образования слизи, что в конечном итоге приводит к росту числа бактерий.

Однако, по словам ученых, разработанный модифицированный активированный уголь способен сократить количество содержания железа воды до нормальных показателей. ”В основе разработки - особая модификация угля, которая позволяет более чем в три раза эффективнее в сравнении с обычным активным углем связывать железо в составе грунтовых вод, поступающих в систему водоснабжения”, - поделились в пресс-службе ученые технологического университета “МИСиС”, которые участвовали в разработке уникального угля.