Разработан новый активированный уголь для очистки воды от металла

Отметим, что превышение в питьевой воде показателей железа может негативно сказаться на организме человека. Так, данный металл может спровоцировать не только болезни почек и печени, но и увеличить шансы развития повреждений тканей при инсультах. Кроме того, богатая железом вода также негативно влияет и на водопроводные трубы, стимулируя рост образования слизи, что в конечном итоге приводит к росту числа бактерий.

Однако, по словам ученых, разработанный модифицированный активированный уголь способен сократить количество содержания железа воды до нормальных показателей. ”В основе разработки - особая модификация угля, которая позволяет более чем в три раза эффективнее в сравнении с обычным активным углем связывать железо в составе грунтовых вод, поступающих в систему водоснабжения”, - поделились в пресс-службе ученые технологического университета “МИСиС”, которые участвовали в разработке уникального угля.