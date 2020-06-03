Разработан новый более точный метод определения времени смерти

Отличительной особенностью нового метода, которая отличает его от уже существующих, заключается в том, что он способен сократить “окно” совершения преступления с нескольких часов до значений в пределах одного часа. Правда, стоит отметить, что тот же показатель точности в 45 минут может быть достигнут лишь в случае, если человек был мертв от 5 до 50 часов.

Но даже несмотря на тот факт, что новейшая методика способна радикально улучшить эффективность работы полицейских, исследователи все еще видят потенциал для дальнейшей доработки. Так, прямо сейчас они занимаются ее улучшением, с помощью которого они будут фиксировать тело на месте преступления в 3D с помощью структуры от фотограмметрии движения.