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Разработан новый малозаметный беспилотник Kus-FC
Серийная версия устройства появится не раньше 2030 года
Южнокорейская компания Korean Air представила свою новую разработку — проект нового малозаметного беспилотника Kus-FC. Планируется, что продукт будет собран до конца уже в течение текущего года.
Разработка Kus-FC началась еще в далеком 2011 году, но первый вариант устройства был продемонстрирован лишь несколько лет назад. По словам компании-разработчика, они планирует собрать перспективный прототип устройства уже до конца 2020 года, сам же проект будет завершен лишь к 2030 году. При этом даже в таком случае Korean Air будет необходима финансовая помощь со стороны правительства Южной Кореи.
Напомним, что согласно последним данным, власти Южной Кореи намерены изначально использовать Kus-FC в разведывательных целях, но в дальнейшем не опровергается и доработка устройства до ударной версии.