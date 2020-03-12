Разработан новый малозаметный беспилотник Kus-FC

Разработка Kus-FC началась еще в далеком 2011 году, но первый вариант устройства был продемонстрирован лишь несколько лет назад. По словам компании-разработчика, они планирует собрать перспективный прототип устройства уже до конца 2020 года, сам же проект будет завершен лишь к 2030 году. При этом даже в таком случае Korean Air будет необходима финансовая помощь со стороны правительства Южной Кореи.

Напомним, что согласно последним данным, власти Южной Кореи намерены изначально использовать Kus-FC в разведывательных целях, но в дальнейшем не опровергается и доработка устройства до ударной версии.