Разработан новый метод 3D-печати объектов из кварцевого стекла

Ранее производство сложных 3D-объектов из стекла, особенно из высококачественного кварцевого стекла, было крайне затруднительно. Существующие методы имели ограничения по точности и качеству поверхности.

Новый процесс включает три этапа: 3D-печать структуры из специального нанокомпозита, удаление полимерного связующего материала и спекание при высокой температуре. В результате получается гладкая деталь из кварцевого стекла с микроскопической точностью.

Новый процесс идеально подходит для создания крупных 3D-печатных стеклянных деталей, требующих высокой точности и разрешения, в таких областях, как инженерия, химия, медицина и исследования, отметили ученые.

Кварцевое стекло обладает превосходными оптическими свойствами, биосовместимостью, химической инертностью и высокой термостойкостью, что делает его идеальным материалом для широкого спектра применений.