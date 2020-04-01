Разработан новый метод анализа крови, способный выявить до 50 различных видов рака

Что интересно, новая технология использует искусственный интеллект, который занимается анализом полученных образцов крови, сравнивая данный материал с имеющимися в базе комбинациями сцДНК, теми самыми, которые характерны для полусотни конкретных видов рака. Отдельно стоит отметить, что искусственный интеллект успешно справился с поиском рака у 44% больных и даже смог в 93% случаев достоверно указать на пораженный орган.

В научном журнале Annals of Oncology, к слову, появилась заметка о новой разработке, в которой говорится о том, что прямо сейчас ее авторы занимаются клиническим испытаниям методики. Правда, проверять ее будут не на онкобольных, а на людях, находящихся в зоне риска по раку.