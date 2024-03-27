Разработан новый метод создания квантового компьютера

Разработан новый метод создания квантового компьютераС почти нулевым уровнем сбоев
Теоретически квантовые компьютеры могут решать сложные задачи, недоступные для классических компьютеров на основе транзисторов. Одним из способов создания универсального квантового компьютера является использование одиночных атомов, размещенных в кристалле кремния. В этом исследовании ученые использовали микроскоп для точной вставки атомов в кремниевый кристалл, повторяя процесс для создания массива одиночных атомов, готовых стать кубитами.
Доктор Тейлор Сток, первый автор исследования, отметил, что новый метод позволяет размещать атомы с практически 100% точностью, что является значительным прорывом в создании квантовых компьютеров. Он также подчеркнул, что на данный момент необходимо автоматизировать процесс размещения атомов, чтобы масштабировать его для построения универсального квантового компьютера.