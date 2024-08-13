Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2024, 22:59
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Разработан новый метод удаления нанопластика из воды

Новый раствор удаляет более 98% частиц
Учёные Университета Миссури нашли решение проблемы нанопластиков, которые в тысячи раз меньше диаметра человеческого волоса и невидимы невооруженным глазом. Нанопластики связаны с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, и накапливаются в водоемах, оставаясь незамеченными.
Разработан новый метод удаления нанопластика из воды

© Ferra.ru

Исследователи из Миссури создали новый жидкостный раствор, который удаляет более 98% этих микроскопических пластиковых частиц из воды. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Engineering Materials.

Новый метод использует водоотталкивающие растворители на основе натуральных ингредиентов, что делает его практичным решением проблемы загрязнения нанопластиками и открывает путь к дальнейшим исследованиям в области очистки воды.

Решение использует небольшое количество специально разработанного растворителя для поглощения пластиковых частиц из большого объёма воды. В будущем учёные планируют увеличить масштаб процесса и исследовать возможность повторного использования растворителей.

Метод эффективен как в пресной, так и в солёной воде, и представляет собой устойчивое решение проблемы, поддерживая развитие технологий фильтрации и информирование экологической политики.