Разработан новый метод удаления нанопластика из воды

Разработан новый метод удаления нанопластика из водыНовый раствор удаляет более 98% частиц
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Исследователи из Миссури создали новый жидкостный раствор, который удаляет более 98% этих микроскопических пластиковых частиц из воды. Результаты работы опубликованы в журнале ACS Applied Engineering Materials.
Новый метод использует водоотталкивающие растворители на основе натуральных ингредиентов, что делает его практичным решением проблемы загрязнения нанопластиками и открывает путь к дальнейшим исследованиям в области очистки воды.
Решение использует небольшое количество специально разработанного растворителя для поглощения пластиковых частиц из большого объёма воды. В будущем учёные планируют увеличить масштаб процесса и исследовать возможность повторного использования растворителей.
Метод эффективен как в пресной, так и в солёной воде, и представляет собой устойчивое решение проблемы, поддерживая развитие технологий фильтрации и информирование экологической политики.