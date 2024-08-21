Разработан новый метод улучшения интерфейсов мозг-компьютер

BCI устройства, переводящие активность мозга в команды для внешнего программного обеспечения или аппаратуры, традиционно использовали задачи моторной визуализации, где испытуемые представляли движение без физического действия. Новое исследование расширяет концепцию BCI, интегрируя задачи сенсорной визуализации, фокусируясь на тактильных ощущениях.

Команда под руководством Хуана Вэна и Лина Яо провела эксперименты с одиннадцатью участниками, выполняющими задачи моторной и сенсорной визуализации. Результаты показали, что воображаемые тактильные и моторные задачи активируют различные участки сенсомоторной коры, что улучшает точность и эффективность BCI.