Разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным

Речь идет о Wi-Fi с поддержкой частоты 6 ГГц — именно данную технологию поддержала Федеральная комиссия по связи США. По мнению экспертов, открытие нового диапазона частот положительно скажется на удобстве пользования интернетом пользователями в условиях мировой пандемии. В первую очередь это связано с тем, что новый стандарт “разгрузит” уже забитые каналы и диапазоны частот, что было бы невозможно при прежних частотах в 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Планируется, что первый устройства получат поддержку Wi-Fi 6 ГГц уже к концу 2020 года, а значит, повсеместное его внедрение состоится скорее, чем можно было бы ожидать. На подобных девайсах появится специальная пометка: Wi-Fi 6E.