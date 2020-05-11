Наука и технологии
Сегодня 17:49
Разработан новый тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут
И имеющий точность около 99,5%
В медицинском издании Frontiers in Medicine был опубликован материал, в котором говорится о том, что учеными был разработан новый тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут и с точностью 99,5%.
По мнению экспертов, новинка, названная Ag Respi-Strip, может оказаться полезной в рамках более широкой стратегии сортировки людей. Ее, в свою очередь, предлагается использовать для замедления темпов распространения вируса — коронавирус на момент написания публикации поразил около 7 млн человек по всему миру и привел к гибели более 250 тыс человек.
Что же до точности работы нового теста, то он способен определить наличие COVID-19 примерно у 6 из 10 человек, при этом он практически идеален для того, чтобы определять отсутствие данного вируса в организме людей. В случае же, если человек имеет более высокую вирусную нагрузку, то коронавирус положительно идентифицируется примерно у 7 из 10 человек.