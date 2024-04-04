Разработан новый вид оптической нейронной сети с ускоренным обучением

Опубликовано 04 апреля 2024, 01:31
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Разработан новый вид оптической нейронной сети с ускоренным обучениемЧто повысит эффективность обработки информации
Ученые из Китая под руководством профессора Сянгдона Чжана разработали новый тип оптической нейронной сети, способной демонстрировать ускорение, аналогичное квантовым нейронным сетям. Это свойство обеспечивается использованием классических оптических корреляций в качестве носителя информации, что открывает новые возможности для повышения эффективности обработки информации в эпоху больших данных.
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Основной структурой коррелированной оптической сверточной нейронной сети являются световой источник, свертка, пулинг и обнаружение. Ключевая обработка коррелированного оптического состояния выполняется в частях свертки и пулинга.
В отличие от классических сверточных нейронных сетей, эти две части в коррелированной оптической сверточной нейронной сети манипулируют корреляцией оптических состояний и генерируют более простые коррелированные состояния путем слияния лучей.
Эти результаты представляют собой ступень к развитию высокопроизводительных решений, которые могут быть широко применены в различных областях исследований в области науки о данных.
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак