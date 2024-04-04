Разработан новый вид оптической нейронной сети с ускоренным обучением

Основной структурой коррелированной оптической сверточной нейронной сети являются световой источник, свертка, пулинг и обнаружение. Ключевая обработка коррелированного оптического состояния выполняется в частях свертки и пулинга.

В отличие от классических сверточных нейронных сетей, эти две части в коррелированной оптической сверточной нейронной сети манипулируют корреляцией оптических состояний и генерируют более простые коррелированные состояния путем слияния лучей.

Эти результаты представляют собой ступень к развитию высокопроизводительных решений, которые могут быть широко применены в различных областях исследований в области науки о данных.