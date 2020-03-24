Разработан онлайн-бот для проверки себя на наличие коронавируса

О нем сообщается в официальном блоге Microsoft — именно редмондская компания, в сотрудничестве с центром по контролю и профилактике заболеваний США, разработала бота по имени Clara. Его основной задачей является помощь людям в проверке себя на наличие коронавируса SARS-CoV-2, причем сделать это можно не выходя из дома. В случае же, если бот обнаружит у пользователя наличие коронавируса, его данных будет достаточно для того, чтобы обратиться за помощью к медицинским работникам.

При этом сами создатели бота заявляют, что их разработка не является панацеей и предназначается лишь для постановки первичного диагноза. Для получения итогового диагноза и начала лечения, они все же рекомендуют обратиться за помощью к специалистам — их программа лишь подсказывает, стоит ли обращаться за этой самой помощью или нет.