Разработан онлайн-калькулятор риска смертности от COVID-19

Калькулятор построен на базе алгоритма, который, в свою очередь, использует данные из уже существующих крупных исследований для оценки риска смертности от COVID-19. Этот алгоритм учитывает как возраст человека, так и пол, социально-демографические факторы и различные состояния здоровья.

”Люди могут в целом понимать, что с уже существовавшим заболеванием, таким как, например, ожирение или диабет, они подвергаются более высокому риску, но с нашим калькулятором они должны быть в состоянии понять свой риск с учетом множества факторов”, - заключил старший автор исследования Ниланджан Чаттерджи.