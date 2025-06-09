Разработан онлайн-конструктор учебных планов для учителей

Сотрудники Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева разработали онлайн-конструктор для создания учебных программ и планов, который помогает школьным учителям значительно сократить время на подготовку документации. Инструмент позволяет быстро формировать рабочие программы по любым предметам и уровням образования с учётом действующих стандартов.

Онлайн-конструктор интегрирован с порталом «Единое содержание общего образования» и поддерживает создание основных образовательных программ, учебных планов и рабочих программ в соответствии с нормативными требованиями. По информации института, благодаря новому инструменту учителя могут сократить время подготовки с нескольких часов до 10–15 минут. Все материалы регулярно обновляются в соответствии с законодательством.

Кроме того, в систему включены дополнительные ресурсы для учителей: цифровой образовательный контент, виртуальные лабораторные работы, контрольные задания и материалы для самостоятельной работы учеников. По данным разработчиков, конструктора уже активно используют школы по всей России, что способствует единому подходу к формированию учебных программ и снижению нагрузки на педагогов.