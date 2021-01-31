Разработан определяющий температуру и давление человека чехол для смартфона

Чехол дебютировал в рамках ежегодной технологической выставки CES 2021. Известно, что он оснащен большим количеством датчиков, за счет чего пользователь может узнать уровень кислорода в крови, частоту дыхания, артериальное давление, ЭКГ и прочие показатели. Особенностью единственного в своем роде чехла является фиксирование данных о теле в режиме реального времени.

Что интересно, помимо вышеперечисленных опций чехол также может выявлять общий уровень стресса и усталости пользователи. Работает разработка совместно со специальным мобильным приложением. Он подходит как для смартфонов на базе Android, так и iOS.