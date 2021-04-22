Наука и технологии
Сегодня в 12:03
Разработан отвечающий на любые вопросы цифровой Альберт Эйнштейн
Время отклика занимает менее 3 секунд
Сотрудники компании по обработке звука Aflorithmic и специалисты по созданию цифровых моделей людей из UneeQ объединили усилия для разработки цифровой версии Альберта Эйнштейна. Его особенностью является то, что он умеет отвечать на любые вопросы.
Для создания интерактивной модели Альберта Эйнштейна специалисты Aflorithmic изучили исторические аудиозаписи, чтобы максимально точно воссоздать его голос. Так, они выяснили, что у гения был высокий тон и явно выраженный немецкий акцент. Отмечается, что при использовании обычного метода клонирования голоса возникли трудности. Все потому, что сами записи были плохого качества, тогда как из-за акцента не всегда было понятно, о чем именно говорит Эйнштейн. Поэтому голос цифровой версии гения оснастили ключевыми особенностями, но сделали его более понятным.
Система, которая используется в интерактивной модели, способна анализировать данные и отвечать на вопросы в режиме реального времени. Время отклика занимает менее 3 секунд.