Разработан отвечающий на любые вопросы цифровой Альберт Эйнштейн

Для создания интерактивной модели Альберта Эйнштейна специалисты Aflorithmic изучили исторические аудиозаписи, чтобы максимально точно воссоздать его голос. Так, они выяснили, что у гения был высокий тон и явно выраженный немецкий акцент. Отмечается, что при использовании обычного метода клонирования голоса возникли трудности. Все потому, что сами записи были плохого качества, тогда как из-за акцента не всегда было понятно, о чем именно говорит Эйнштейн. Поэтому голос цифровой версии гения оснастили ключевыми особенностями, но сделали его более понятным.

Система, которая используется в интерактивной модели, способна анализировать данные и отвечать на вопросы в режиме реального времени. Время отклика занимает менее 3 секунд.