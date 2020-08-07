Наука и технологии
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Разработан первый 10,3-дюймовый гибкий дисплей для электронных книг
Теперь будущее коснется и подобных девайсов
В сети появилась информация о том, что компанией E Ink был разработан первый 10,3-дюймовый гибкий дисплей для электронных книг. Таким образом, не только мир смартфонов сможет в ближайшее время похвастаться появлением множества новых складных девайсов.
Называется новинка ePaper, а в ее основу легла хорошо знакомая многим технология электронных чернил. По словам разработчиков, новые панели предназначены для электронных книг с возможностью сгибаться. К сожалению, никакой информации о возможной дате появления первых девайсов, которые оснастят ePaper, в сети нет.
Напомним, что новый дисплей компании E Ink является идейным продолжением такого же гибкого модуля, анонсированного в 2017 году. Правда, тогда компания показала 10,2-дюймовый вариант (против 10,3-дюймового в 2020 году), а также не стала выпускать на ее основе каких-либо устройств.