Разработан первый 10,3-дюймовый гибкий дисплей для электронных книг

Напомним, что новый дисплей компании E Ink является идейным продолжением такого же гибкого модуля, анонсированного в 2017 году. Правда, тогда компания показала 10,2-дюймовый вариант (против 10,3-дюймового в 2020 году), а также не стала выпускать на ее основе каких-либо устройств.