Разработан первый отечественный маршрутный компьютер для водителей

Холдинг «Росэлектроника» в составе Ростеха представил первый российский онлайн-тахограф, полностью собранный на отечественных комплектующих. Новое устройство от компании «Калугаприбор» отслеживает соблюдение скоростного режима и контролирует чередование труда и отдыха водителей коммерческого транспорта. Собранные данные тахограф автоматически отправляет на серверы системы «Тахографический контроль» (АИС ТК) в режиме реального времени.

Прибор оснащён криптографическим модулем от концерна «Автоматика», который обеспечивает надёжное шифрование и передачу информации. Устройство фиксирует данные о скоростном режиме и времени работы водителя, подписывает их квалифицированной электронной подписью и отправляет через сотовую сеть в АИС ТК. В дополнение, тахограф может быть укомплектован модулями, которые отслеживают движение и местонахождение транспортного средства.

Настройка устройства удобна и не требует сложного оборудования: калибровку можно провести с помощью смартфона или планшета через беспроводное соединение. Генеральный директор «Калугаприбора» Евгений Золотницкий сообщил, что серийное производство планируют запустить в следующем году и рассчитывают на высокий спрос. Устройство получило сертификаты Таможенного союза и включено в реестр ФБУ «Росавтотранс».