Разработан первый реактивный боевой беспилотник с искусственным интеллектом

Известно, что эксплуатировать новую разработку будут как самолет огневой поддержки. При этом осуществлять полет беспилотник будет в полуавтономном режиме. Согласно данным источника, новинка, получившая название Loyal Wingman, будет подчиняться командам пилота другого истребителя, действуя, в свою очередь, самостоятельно.

”Летательный аппарат, который использует искусственный интеллект, чтобы расширить возможности пилотируемых и беспилотных авиационных платформ, стал первым[самолетом, который был спроектирован, разработан и произведен в Австралии за более чем 50 лет”, - поделились представители знаменитой авиастроительной корпорации.