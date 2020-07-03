Разработан первый российский беспилотник-дальнобойщик

”Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости и других грузов в российские отдаленные деревни. С экономической точки зрения дрон даст возможность снизить логистическую наценку более чем на треть”, - рассказал руководитель проекта Дмитрий Арсентьев.

Кроме того, российский дрон-дальнобойщик способен осуществлять полеты даже при температуре от +40 до -40 градусов. Что касается габаритов, размеры беспилотника составляют 5 на 3 метра. Полет осуществляется благодаря стандартным двигателям внутреннего сгорания, а заправлять его необходимо 95-ым бензином.