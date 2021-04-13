Разработан первый российский ныряющий корабль

Информацией о новой российской разработке поделилось издание ТАСС со ссылкой на КБ. Представители бюро отметили, что разработка получила плюсы субмарины и надводного патрульного корабля. Помимо прочего в КБ полагают, что “Страж” будет востребован среди зарубежных заказчиков, для которых изделие будет позиционироваться как Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).

“Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного”, — поделились представители центрального конструкторского бюро “Рубин”.