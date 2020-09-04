Разработан пинцет для захвата отдельных молекул

Изначально подобное устройство было разработано еще в 2018 году Артуром Эшкином — оно представляло из себя оптический пинцет в виде лазерной ловушки. За нее он даже получил Нобелевскую премию по физике. В рамках свежей научной работы, специалисты усовершенствовали изобретение Эшкина, благодаря чему теперь оптический пинцет стал способен улавливать объекты размером меньше десяти нанометров. В свою очередь это дало ученым возможность взаимодействовать с молекулами и белками, которые не повреждаются, так как находятся вне фокуса лазера.

Свежее изобретение может быть использовано в различных сферах медицины и науки. Например, с его помощью ученые могут изучать ДНК и другие биологические молекулы на качественно новом уровне.