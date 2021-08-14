Разработан пластырь для борьбы с облысением

О разработке сообщает издание ФАН, ссылаясь на European Pharmaceutical Review. В рамках научной работы исследователи изучали, каким образом можно доставить химический элемент церий, способный ограничивать окислительные процессы в коже, в фолликулы волоса. В результате был разработан растворимый пластырь из гиалуроновой кислоты, оснащенный микроиглами с церием в составе.

Впоследствии пластырь был протестирован на мышах. В ходе исследования их побрили налысо и следили определенное время за ростом их волос. Благодаря пластырю удалось стимулировать рост волос у части грызунов. Выяснилось, что данный пластырь действительно является эффективным для борьбы с облысением.