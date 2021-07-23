Разработан пластырь для предупреждения об инсульте и сердечном приступе

О новой разработке сообщает издание Nature Biomedical Engineering. Таким образом, человек может в режиме реального времени контролировать кровоток, кровяное давление, а также функцию сердца, что позволяет предупредить инсульт и сердечный приступ на ранних этапах.

Отмечается, что сам патч можно прикрепить на шею или грудь. Особенностью данного пластыря является то, что он способен чувствовать и анализировать сердечно-сосудистые сигналы глубиной до 14 сантиметров внутри тела неинвазивным путем. Причем делает он это довольно точно.

“Этот тип носимого устройства может дать вам более полное и точное представление о том, что происходит в глубоких тканях и критических органах, таких как сердце и мозг, и все это с поверхности кожи”, — поделилась профессор наноинженерии в Инженерной школе Калифорнийского университета Шэн Сюй.