Разработан пластырь, отслеживающий давление, глюкозу в крови и пульс

Соавтор статьи о новой разработке Лу Инь отметил, что такой пластырь может пригодиться для дистанционного отслеживания состояния пациентов, что актуально во время пандемии коронавирусной инфекции, когда люди стараются минимизировать личные визиты в больницы. Так, к примеру, он может быть полезен для диабетиков, чтобы контролировать уровень глюкозы или вовремя выявить сепсис.

”Новшество здесь в том, что мы берем совершенно разные датчики и объединяем их вместе на единой небольшой платформе размером с штамп. Мы можем собирать так много информации с помощью этого носимого устройства и делать это неинвазивным способом, не вызывая дискомфорта или прерывания повседневной активности.”, - поделился соавтор исследования и профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Джозеф Ван.