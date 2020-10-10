Разработан подводный робот-осьминог

Сообщается, что робот был создан в основном из мягких материалов, однако некоторые его элементы являются жесткими, созданными посредством 3D-принтера. Для того, чтобы сконструировать робота-осьминога ученые изучили принцип подводного передвижения живых осьминогов. Известно, что для передвижения робот пользуется водой и энергией упругости. Так, сперва он сжимается, всасывая в себя небольшой объем воды, а впоследствии разжимается, спуская эту воду энергией упругости. Интересно, что благодаря способности сопла для воды менять свой угол, робот может плыть почти во всех направлениях.

По словам разработчиков, максимальная скорость передвижения робота-осьминога составляет приблизительно 800 метров в час.