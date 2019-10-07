Разработан проектор, защищающий от видеослежки

Напомним, что 5 октября жители Гонконга массово вышли на улицы, призывая отменить новый закон. Примерно в то же время по соцсетям разлетелось видео, на котором, якобы, изображены протестующие, использующие новые технологии во избежание слежки. Речь идет о специальном проекторе, проецирующем на лицо пользователя лицо любого другого человека. Многие пользователи интернета и вправду поверили в то, что данная технология используется протестующими в Гонконге.

На самом деле никто в Гонконге подобную разработку не использует. Барри Мэлоун, продюсер канала Al Jazeera, рассказал, что опубликованное видео — перезалив другого ролика. Инженером же проектора, который засветился в сети, является Дзинь-Цай Лю. Девушка активно показывала свою разработку еще в 2017 году в рамках различных европейских выставок, включая Миланскую неделю дизайна. Но на тот момент проектор, к сожалению, мало кого заинтересовал, в результате чего так и не вышел из стадии концепта.