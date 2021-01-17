Разработан прототип поезда, скорость которого достигает 620 км/ч

Известно, что разработали прототип быстрого поезда ученые Юго-западного университета Цзяотун. Транспорт построен на базе технологии магнитной левитации. В отличии от маглева, технология, заложенная в прототипе нового поезда, как отмечают источники, доступнее и эффективнее. Достигается это благодаря эксплуатации жидкого азота, в то время как в маглеве применяется жидкий гелий, который требует поддержания определенной температуры.

К преимуществам нового поезда также относят способность левитировать сразу, не дожидаясь достижения определенной скорости. В то же время, новинка не лишена недостатков. Отмечается, что поезд работает очень шумно, что при таких скоростях сложно побороть.