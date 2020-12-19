Разработан пульт для удаленного управления сразу пятью камерами GoPro

Внешне новинка напоминает “умные” часы. Пульт выполнен из прочного водонепроницаемого корпуса. Помимо прочего The Remote оснастили монохромным экраном и четырьмя кнопками, с помощью которых можно включать и выключать камеру. Кроме того, предназначены они также и для выбора определенного режима и управления кнопкой затвора. Ключевой особенностью пульта является возможность контролировать сразу пять камер, которые могут находиться от пульта на расстоянии до 60 метров.

Известно, что новинка совместима с такими экшн-камерами, как GoPro Hero 9 Black, Hero 8 Black и Max. Оценили The Remote в 80 долларов.